A Bari una lezione informativa sulle Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro

Il Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana organizza all'interno del Plesso "G. Marconi" dell' ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO-MELO DA BARI" sito in via Skanderbeg n. 33 (quartiere San Cataldo) una lezione informativa sulle Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro.

L'attività avrà luogo Sabato 20 Gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 circa ed è promossa in collaborazione con il Comitato Genitori della Scuola Marconi.

Il Progetto delle Manovre Salvavita Pediatriche racchiude quei percorsi, formativi e informativi, che tendono in modo coordinato ad aiutare ciascun individuo o gruppi di persone che sono a contatto con soggetti in età pediatrica a conoscere, acquisire e saper eseguire azioni e a modificare i propri comportamenti al fine di preservare e migliorare la salute dei bambini.



Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito http://www.cribari.org/ corsi-e-formazione/manovre- salvavita-pediatriche.html - La cittadinanza tutta è inviata a partecipare.