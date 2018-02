Lezione di storia con Michele Lotito "I profughi istriani e le foibe" a Ruvo di Puglia

La complessa vicenda dei conflitti tra Italiani e Slavi in Dalmazia e in Venezia Giulia, dai soprusi del regime fascista ai brutali ed efferati massacri della popolazione italiana in Istria ad opera dei Comitati Popolari di Liberazione Jugoslavi; le vicende accadute durante e dopo la seconda guerra mondiale; l'esodo che ne seguì.

Questi saranno gli argomenti trattati dal professor Michele Lotito venerdì 16 febbraio alle ore 18.30, con la lezione di storia per tutti dal titolo

“I profughi istriani e le Foibe: la memoria ritrovata”.

L'incontro, che concluderà il programma del Mese della Memoria 2018 a Ruvo di Puglia, dedicato quest’anno in tutta Italia all'uguaglianza e alla lotta alle discriminazioni razziali, si terrà presso la sala conferenze del Museo del Libro - Palazzo Caputi, in via Alcide De Gasperi a Ruvo di Puglia.

L'iniziativa è organizzata dall'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Ruvo di Puglia.

Ingresso libero.