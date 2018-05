Al Parco Gragasole lezioni di yoga aperte a tutti

Domenica, 20 maggio, alle ore 17, nel Parco Gargasole, si terrà la prima di tre sessioni di yoga aperte a tutti, organizzata dall’associazione Le Meraviglie. A guidare la lezione collettiva sarà l’insegnante Elisabetta Tanganelli.

Gli altri appuntamenti in programma sono fissati per le giornate di domenica 27 maggio e 3 giugno. Tutte le sessioni saranno guidate da insegnanti in possesso di certificazione.