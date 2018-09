Con Oscar Iarussi sulle orme di Carlo Levi al Petruzzelli per il ciclo "Lezioni di storia"

Zygmunt Bauman sosteneva che la realtà risultava più vera nell’invenzione dei romanzieri che non nelle indagini dei sociologi. La finzione della letteratura può raccontare il vero quanto la storia? Da questa domanda provocatoria è nato il ciclo delle Lezioni di Storia. Romanzi nel Tempo, che si terrà al Teatro Petruzzelli la domenica alle 11.00.

Sei incontri per raccontare i grandi eventi e il modo di vivere di un’epoca attraverso le pagine di romanzi che per generazioni hanno determinato i modi di pensare e di sentire fino ai nostri giorni, lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo.

Con Oscar Iarussi domenica 25 novembre seguiremo le orme di Carlo Levi che nel suo Cristo si è fermato a Eboli seppe svelare agli italiani la dimensione magica, la rassegnazione contadina ma anche il riscatto di “tutte le Lucanie del mondo”.

Domenica 25 novembre 2018

La scoperta del Sud ‒ a partire da Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi

Oscar Iarussi

Il viaggio nell’altrove e nell’ignoto di un giovane medico ed artista antifascista che, esiliato dal regime in una terra desolata, scopre “la storia fuori della storia”. Levi racconterà l'esperienza anni dopo, mentre l’Italia è in piena guerra. La dimensione magica, la rassegnazione contadina ma anche il riscatto di “tutte le Lucanie del mondo” fanno di questo memoriale, apparso nel 1945 e subito tradotto in molte lingue, un romanzo di formazione ardente nel corso del tempo. Fino a noi, perché il Sud è in gran parte ancora da scoprire.

Oscar Iarussi è giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno”

Il ciclo “Lezioni di Storia – Romanzi nel Tempo” ideato dagli Editori Laterza, è organizzato in collaborazione con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con il patrocinio del Comune di Bari - Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione, Attuazione del Programma e della Regione Puglia, Assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali concesso con disposizione n. SP6/0000513/2018. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Exprivia Italtel, Masmec, Unicredit. Info su www.laterza.it

