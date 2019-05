''Lo scorso anno, in occasione della festa di SfruttaZero in quel dell’ExFadda L'officina del Sapere a San Vito dei Normanni, Solidaria Bari e Diritti a Sud si sono ripromesse - e vi hanno promesso! - che quella non sarebbe stata una semplice festa ma l’inizio di tante feste. Un appuntamento fisso. Le prove tecniche per la costruzione di un piccolo festival a sostegno di una filiera agroalimentare #fuorimercato che ha scelto il pomodoro come mezzo per intrecciare tante tematiche: il lavoro, l’agroecologia, il modello economico e produttivo, il femminismo, il razzismo, lo sfruttamento e la violenza, il mutualismo e la solidarietà…



Eccoci qui, dunque, pront* per una nuova Libera Repubblica del Pomodoro!



Il 2 giugno, anche quest’anno, sarà una giornata ricca. Ci saranno musica, mercatino di produzioni indipendenti presentazioni e dibattiti, mostre, pranzi e cene fuorimercato, spazio bimb*, poetry slam...



Il primo anno, #Solidaria e #DirittiASud si sono incontrate a metà strada, nella provincia di Brindisi. Per questa seconda edizione della Libera Repubblica del Pomodoro, ci ritroveremo a Bari, lì dove il progetto nel 2014 è nato. Abbiamo scelto di festeggiare a #VillaRoth, un’abitazione autogestita in cui vivono assieme african* e italian*, che rappresentanza la vittoria di una lunga vertenza per il diritto all’abitare portata avanti da rifugiat* residenti nella città di Bari nei confronti dell’amministrazione locale. Un luogo per noi fortemente simbolico e significativo, perché l’idea di realizzare dei progetti lavorativi di tipo collettivo e mutualistico è maturata all’interno di questi percorsi di riappropriazione''.



LIBERA REPUBBLICA DEL POMODORO | Festa di SfruttaZero



Domenica 2 giugno 2019 ✱ Ore 11 - 24

Villa Roth - casa autogestita

Via Canonico Annibale Maria di Francia 17/b, Bari





PROGRAMMA



Ore 11 e per tutta la giornata



MERCATINO E BANCHETTI

Bancarelle di produzioni indipendenti - esposizioni artigianali e agroalimentari

Banchetti informativi



MUSICA

Dj set :: Dread&Roses Massive

MamAfrica - percussioni



MA IL MONDO GIRA NEL VERSO GIUSTO? di Officine Cittadine

Twisterra - gioco

Mostra di strada "C'era una volta la pizza italiana"

Portatore di parola - laboratorio di espressione popolare sul consumo critico



PROIEZIONI

foto e video per raccontare la storia di SfruttaZero



SPAZIO BAR

Bevande + aperitivo (olive, formaggi, bruschette con patè)



Ore 11 - 13 | SPAZIO BIMB* a cura di Gaia

Libera voglia di Giocare! - Rap_publicArt (baby slam poetry e altro...)



Ore 12 | PRESENTAZIONE LIBRO

Presentazione del libro "Marielle, presente!" di Angese Gazzera (Capovolte, 2019) con la presenza dell'autrice



↳ Un libro sulla storia umana e politica di Marielle Franco, l’unica donna nera tra i 51 consiglieri comunali di Rio de Janeiro, eletta nel Partito Socialismo e Libertà (Psol), uccisa il 14 marzo 2018. Nata e cresciuta in una favela, afrodiscendente, lesbica, femminista, aveva fatto di se stessa la propria bandiera: un “corpo politico” con cui affrontare il mondo e lottare per i diritti delle persone che rappresentava, contro il razzismo, le violenze di genere, le diseguaglianze, la criminalità organizzata e di Stato.

Ore 13 - 15 | PRANZO FUORIMERCATO

Panino con la parmigiana di zucchine

✱ Pasta fredda con verdure di stagione



Pranzo a cura dell'Osteria Popolare del Bread&Roses spazio di mutuo soccorso e de Le Cucchiarelle Rosse Fuorimercato



Ore 15 - 16 | SPAZIO BIMB* a cura di Gaia

Laboratorio manuale "Terra Rossa"

Lettura ad alta voce di "Benvenuto, pomodoro!" (Anna Lavatelli con illustrazioni di Alessandra Cimatoribuse) e "Favole" (Andrea Pazienza)



Ore 18 | DIBATTITO

Dai caporali ai supermercati. Un’alternativa: produzioni e distribuzione in autogestione.

Con:

Mimmo Perrotta, ricercatore dell'Università di Bergamo

Camilla :: emporio di comunità (Bologna)

PuntoComune - punto di distribuzione a sfruttamento zero @ Scup Sportculturapopolare (Roma)



Ore 19.30 | POETRY SLAM

Pomodoro Poetry Slam di LIPS - Lega Italiana Poetry Slam e SlammalƧ - Poetry Slam Puglia/ MC Andrea Bitonto



Una sfida di poesia orale, con voci e volti diversi della stessa arte. Tre minuti per affidare il proprio messaggio alle orecchie del pubblico, che ne decreta il migliore, non il vincitore, perché a vincere è sempre e solo la poesia.

Ore 20 - 23 | CENA FUORIMERCATO

Pasta con salsa di pomodoro e pomodoro secco tritato

Jollof rice (piatto africano riso con spezie e verdure)



Cena a cura dell'Osteria Popolare del Bread&Roses spazio di mutuo soccorso e de Le Cucchiarelle Rosse Fuorimercato



Ore 21 | LIVE MUSIC

Concerto di:

Orchestra dei Braccianti di Terra! onlus - musica contro lo sfruttamento

Tukurù afro hip hop senza frontiere



Lista dei produttori e delle produttrici che renderanno buoni i nostri momenti mangerecci: salsa di pomodoro SfruttaZero - pomodoro secco Contadinazioni - Kollontai vodka antisessista e Amaro Partigiano Ri-MAFLOW ✱ verdure Gino Leopardi - L' olio di Cincinnato - pasta Ortocircuito Bari - formaggi Nuovo Muretto - patè di olive Bpositivo - birra artigianale Bilabì - vino Magna Ruralia - pane e taralli #Mara - olive Bio Agricoltura De Lucia



L'iniziativa rientra nel progetto Voci Migranti con il contributo di AICS