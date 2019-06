Liberazione fauna selvatica

La Pro Loco Toritto Quasano e l' Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto, con il Patrocinio Comune di Toritto, e Regione Puglia Assessorato Risorse Agro Alimentari e Forestali settore Caccia e Pesca organizza martedì 2 luglio a partire dalle 17.00 a Quasano con raduno c/o largo Fontana Veccchia ina giornata dedicata alla liberazione di fauna selvatica che vedrà anche la presenza di numerosi animali notturni.

Si tratta di animali feriti per bracconaggio, per contatto con fili elettrici, spossati per eventi metereologici, qualcuno sequestrato perchè detenuto illegalmente e molti caduti dai nidi, curati e riabilitati presso l’ Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto.

Dopo la fase di cura e riabilitazione , martedì 2 Luglio 2019 a Quasano a partire dalle 17.00 , vedranno finalmente la libertà con la riconquista del loro habitat naturale . Molti gli animali curati e riabilitati nel centro,che svolge un notevole lavoro di monitoraggio e salvaguardia di specie selvatiche, con lo scopo di salvaguardare e proteggere anche molte specie a rischio estinzione e quindi protette. In particolare saranno liberati animali appartenenti a specie diverse quali volpi, ricci, barbagianni, civette, gufi, gheppi, taccole e gazze.

Il momento esaltante della liberazione è un momento di grande gioia sia per gli operatori dell'osservatorio che per l'intera comunità, con lo scopo di svegliare le coscienze ed educare vecchie e nuove generazioni al rispetto dell'ambiente e delle specie che lo abitano, nonché permettere all'intera comunità di conoscere dal vivo le specie faunistiche che popolano il nostro territorio e la nostra Murgia.

Portate i vostri bambini per condividere con loro questo momento.