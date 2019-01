Libertà, l'ho vista svegliarsi. Vent'anni dopo, per Fabrizio De Andrè

Storie private e memoria collettiva Vent'anni dopo la morte di Fabrizio De André le associazioni La Casa del Popolo Bari/Bottega di umanesimo socialista, Non un passo indietro, Carotide, organizzano una serata dedicata a una straordinaria figura della cultura e della società italiana. Faber, musicista, poeta, cantautore, nonostante la prematura scomparsa, continua a vibrare nell’animo di tanti. La sua voce, le sue parole attraversano le generazioni come solo i classici sanno fare. Il tema della serata sarà l’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo” liberamente tratto dalla Antologia di Spoon River di E.L. Masters. L’intreccio fra le due opere sarà curato da Augusto Ponzio e Alessandro Cobianchi che ci condurranno in un viaggio attraverso le pagine del grande scrittore americano sino alle parole, la voce e le note di Fabrizio De Andrè. Una dura critica all'individualismo imperante che lega l'America degli inizi del ‘900, alla società italiana degli anni '70, un dialogo per scoprire quanto ne siano ancora attuali i contenuti. Francesca Palumbo e Vito Montrone ci faranno conoscere il De André privato, attraverso un'intervista immaginaria della sua amica Fernanda Pivano in una suggestiva contaminazione di sensibilità. Organizzano la serata: Non un passo indietro, Carotide, La Casa del Popolo Bari L’iniziativa è gemellata con il doppio appuntamento organizzato dal Club della Canzone d’autore che si terrà nei giorni 11 e 14 gennaio. Ingresso gratuito sino ad esaurimento di posti. Per informazioni: casadelpopolobari@gmail.com Tel. 333.7260935 Fb/Instagram La casa del popolo Bari