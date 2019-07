Libreria 101 - incontro con lo scrittore Björn Larsson

Un APPUNTAMENTO SPECIALE in Libreria 101, quello di martedì 9 luglio alle ore 19:00. Ospite d’eccezione lo scrittore svedese BJÖRN LARSSON, autore di romanzi di successo di critica e pubblico come “La vera storia del pirata Long John Silver”, “Il cerchio celtico”, fino al suo nuovissimo libro “La lettera di Gertrud”, tutti pubblicati dalla prestigiosa casa editrice Iperborea.

In tutti i suoi libri Björn Larsson ha sempre percorso la riflessione sul concetto di libertà, e partendo dalla presentazione e dal racconto del suo nuovo lavoro “La lettera di Gertrud” l’appuntamento sarà l’occasione per ripercorrere i suoi scritti e parlare della sua letteratura.

A dialogare con l’autore il professore Franco Perrelli.

Libreria 101, via Benedetto Cairoli n. 101, Bari

Inizio: ore 19:00

Ingresso libero.