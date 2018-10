Libreria 101 presenta 101 buone ragioni - Incontro con il fumettista Sal Modugno

Tornano gli appuntamenti di 101 Buone Ragioni, il progetto di promozione culturale della Libreria 101 (via Benedetto Cairoli, 101 Bari) giunto alla sua seconda stagione.

Sabato 20 ottobre alle ore 18 Sal Modugno, grafico, illustratore e fumettista, presenterà il suo lavoro “I Diari di Federico-omnibus” (Quorum Edizioni), che raccoglie in un unico volume la serie da lui scritta e illustrata tra 2016 e 2017. Con un linguaggio moderno e dissacrante e per mezzo di illustrazioni dall'inconfondibile tratto umoristico, il libro ripercorre la vita di Federico II, restituendoci l'immagine di un imperatore umano, che travalica otto secoli di Storia.

Durante l'incontro, presentato da Mariano Rizzo, interverrà la professoressa Chiara Cannito, curatrice dell'appendice didattica del volume, la quale metterà in luce la difficoltà e le potenzialità degli approcci didattici alla figura di Federico II.

L'evento sarà inoltre occasione per discutere della professione del fumettista, nonché della ricezione e diffusione del fumetto nel Sud; a tal proposito interverranno Fabrizio Minnielli, proprietario di “Fumettolandia”, prima fumetteria mai aperta a Bari, e i ragazzi di “Psicoscimmia”, collettivo di fumettisti pugliesi di cui lo stesso Sal Modugno fa parte, autori tra l'altro della rivista semestrale eponima che ha attirato l'attenzione del mondo fumettistico italiano.

Durante l’evento, inoltre, saranno esposti alcuni lavori di Sal Modugno e del collettivo Psicoscimmia.







