libreria 101 presenta 101 buone ragioni - incontro con l' autore alessandro cobianchi

Prosegue l'avventura di 101 Buone Ragioni, il progetto di promozione culturale avviato dalla Libreria 101, libreria indipendente che mira alla valorizzazione dell'editoria di qualità e delle “buone ragioni”, i talenti emergenti del nostro territorio, e che ha riscosso ottimi consensi negli scorsi mesi.

Protagonista dell'incontro del 24 maggio, che si terrà alle 18,30 presso la stessa Libreria (via Benedetto Cairoli 101, Bari) sarà Alessandro Cobianchi, avvocato e formatore da tempo impegnato sui temi della legalità democratica, dei diritti e delle migrazioni. Nel suo libro Di versi diversi (Edizioni di Pagina, 2018), l'autore presenta diciotto storie ad alta carica umoristica che, con leggerezza e ironia, provano a vincere la paura dei cambiamenti del tempo in cui viviamo. L'autore dialogherà con i lettori e converserà con l'autore Gianluigi de Vito, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, mentre l'introduzione sarà a cura di Mariano Rizzo.



