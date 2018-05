101 buone ragioni - incontro con l'autore Matteo Greco

La poesia torna a essere protagonista di 101 Buone Ragioni, il progetto di promozione culturale avviato da Libreria 101 e che ha riscosso ottimi consensi nel mese di aprile.

Sabato 12 maggio sarà la volta di Matteo Greco, autore salentino che presenterà la sua antologia di poesie Da grande voglio fare il Meridione (Carta Canta).

Nonostante la giovane età, Matteo Greco ha già all'attivo numerose pubblicazioni e la partecipazione a prestigiose iniziative letterarie, sempre con eccellenti riscontri di critica e pubblico (nel 2017 è secondo classificato alla Biennale d’ Arte di Roma, MarteLive nella sezione letteratura). Da grande voglio fare il Meridione, edito nel 2016, è una raccolta di componimenti in italiano e dialetto salentino, finalista nel 2017 al premio Presìdi del libro di Puglia. Poesie che celebrano colori e sensazioni della sua terra d'origine e l'arcaica complessità della sua lingua e che guardano al tempo stesso al micro e al macrocosmo, alla quotidianità delle relazioni personali, al mistero degli affetti e al sociale dei fatti riportati su quotidiani e telegiornali.

L'autore dialogherà con il pubblico sabato 12 maggio alle ore 18,30 presso la libreria indipendente Libreria 101 (via Cairoli 101), introdotto da Mariano Rizzo. Ingresso libero

Con questo incontro si consolidano i valori con cui nasce 101 Buone Ragioni e la stessa Libreria 101: l'offerta al pubblico di editoria di qualità e la presentazione di “buone ragioni”, ossia menti eccellenti, del nostro territorio.



