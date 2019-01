Incontro con l'autore Raffaele Montesano presso Libreria 101

Il 2019 è appena iniziato e con esso riprende 101 Buone Ragioni, il progetto di promozione culturale avviato dalla Libreria 101 (via Benedeto Cairoli 101 a Bari) e che, dopo un anno costellato di successi, si avvia verso il suo primo compleanno.

Sabato 12 gennaio alle ore 18 Raffaele Montesano, già ospite del progetto negli scorsi mesi, presenterà la sua prima raccolta di poesie "Va tutto bene", da poco uscita per Les Flaneurs. Dialogando con Mariano Rizzo, Montesano, già autore di narrativa e testi teatrali, si mostrerà nelle inedite vesti di poeta: amore per la propria terra, ironia e profondità si intrecciano in una raccolta di componimenti brevi e musicali che colpiscono per stile e varietà tematica, di volta in volta romantici o allegri ma sempre vivaci e dal sapore autentico.

L'incontro sarà anche un'occasione per dialogare col pubblico a proposito della poesia, alla quale il progetto 101 Buone Ragioni ha sempre dato molta attenzione, e per presentare ufficialmente eventi e attività messi in cantiere dalla Libreria 101 per il nuovo anno.



