Libreria 101 presenta 101 buone ragioni - incontro con l'autore Roberto Gassi

È ai nastri di partenza la nuova stagione di “101 Buone Ragioni”, il progetto di promozione culturale avviato la scorsa primavera da Libreria 101 (Via Benedetto Cairoli, 101 a Bari) con lo scopo di promuovere le eccellenze editoriali del nostro territorio. Dopo una prima stagione densa di eventi premiati da ampi riscontri di pubblico e critica, “101 Buone Ragioni” è pronto a tornare con tante novità.

Venerdì 14 settembre Roberto Gassi presenterà in esclusiva il suo ultimo libro “L'uomo con la testa di scarabeo” (Les Flâneurs Edizioni).

Un thriller atipico, ambientato “a sud del Sud, in bilico tra la terra e il mare”. Un incontro fortuito su un vecchio taxi sarà per Erol Ciorba un improvviso punto di svolta: chiamato a svolgere un lavoro di spionaggio per una multinazionale, il protagonista sarà trascinato in un vortice di sparizioni, strani incidenti, movimenti sospetti di cui è necessario scoprire l'origine, killer vestiti di nero e un segreto scoperto per caso seguendo uno scarabeo Ercole.

Gassi, già autore di “La mosca bianca” e “Tra la panchina e il lampione”, incontrerà il pubblico alle ore 19 presso la Libreria 101 (ingresso libero); dialoga con l'autore Mariano Rizzo.

L'incontro sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente le novità della stagione invernale di “101 Buone Ragioni”, attraverso le quali si mira a portare a un nuovo livello le idee alla base del progetto e a creare nuove connessioni tra il pubblico e le buone letture.



