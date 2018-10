Libreria 101 presenta 101 buone ragioni - incontro con l' autrice Giusy del Vento

La poesia è da sempre stata uno dei capisaldi del progetto di promozione culturale “101 Buone Ragioni”, avviato dalla Libreria 101 (via Benedetto Cairoli, 101 a Bari) e giunto alla sua seconda stagione; sabato 27 ottobre alle ore 18:30 tornerà a essere protagonista in uno speciale incontro con la poetessa Giusy Del Vento.

L'autrice presenterà al pubblico “Le poesie sono alberi”, ultima raccolta di una ricca serie: le poesie di Giusy Del Vento sono infatti state pubblicate in varie parti del mondo e tradotte in numerose lingue. In questo libro, la poetessa descrive in poche parole colori e profumi, con semplicità naturale e densità, per dar voce all'incanto del cosmo e far sì che la bellezza salvi il mondo attraverso la voce della poesia.

A dialogare con l'autrice sarà Mariano Rizzo.



Sabato 27 ottobre alle ore 18:30 presso la Libreria 101 (via Benedetto Cairoli, 101 a Bari), nell'ambito del progetto “101 Buone Ragioni”, Giusy Del Vento presenta la sua raccolta “Le poesie sono alberi”. Dialoga con l'autrice Mariano Rizzo. Ingresso libero.