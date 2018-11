Libreria 101 presenta 101 buone ragioni - Incontro con l'autrice Marta Telatin

“Io, se ci vedessi, per colorare perderei la vista”. Una frase poeticamente singolare introduce “In tutti i sensi” (Pegasus edizioni), primo romanzo di Marta Telatin: un viaggio alla scoperta di tutti i “21 sensi” che l'artista e poetessa veneta ha scoperto di possedere, e attraverso i quali riesce a scoprire e vivere il mondo nonostante non sia in grado di vederlo.

L'autrice presenterà il suo libro sabato 24 novembre alle ore 18 presso Libreria 101 (via Benedetto Cairoli, 101 a Bari) nell'ambito di un incontro speciale del progetto di promozione culturale “101 Buone Ragioni”: non solo un incontro frontale, ma una vera e propria tavola rotonda che porterà il pubblico alla scoperta del mondo di chi non vede.

Il libro di Marta Telatin offrirà lo spunto per parlare di come la letteratura e l'editoria vengano incontro a chi non ha la possibilità di vedere: interverranno il poeta e docente Antonio Giampietro, Luciano Pegorari, direttore editoriale di FaLvision e la psicologa Cinzia Pietroforte; la moderazione sarà a cura di Mariano Rizzo.



