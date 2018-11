Libreria 101 presenta 101 buone ragioni - incontro con l' autrice Stefania Mola

Tornano gli appuntamenti di “101 Buone Ragioni”, il progetto di promozione culturale avviato da Libreria 101 (via Benedetto Cairoli, 101 a Bari): sabato 10 novembre alle ore 19 l'autrice Stefania Mola presenterà il suo ultimo libro, “La storia della Puglia in 100 luoghi memorabili” (Newton Compton).

Uno degli obiettivi di “101 Buone Ragioni” è la valorizzazione del territorio pugliese attraverso la scoperta delle sue eccellenze editoriali, e l'incontro con Stefania Mola ne è un perfetto esempio: l'autrice ha pubblicato dal 2015 a oggi ben quattro titoli sulla Puglia all’interno di collane dedicate alle varie realtà urbane e regionali italiane. Di questi, “Forse non tutti sanno che in Puglia…”, uscito nel 2016, si è classificato primo per la sezione Saggistica del Premio Nazionale “Fortuna” edizione 2017.

“La storia della Puglia in 100 luoghi memorabili” è un vero e proprio viaggio geografico e cronologico attraverso la storia e i luoghi simbolo della nostra regione fin dai tempi più remoti, allo scopo di riscoprirne il fascino e comprenderne appieno le motivazioni.

A dialogare con l'autrice sarà Mariano Rizzo, archivista, paleografo ed esperto di storia e cultura pugliese.



