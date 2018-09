Libri da bere: incontro con l'autore Gino Tritto

Il primo di una serie di appuntamenti con i libri ed i loro autori... romanzi, saggi, manuali e testi di ogni genere presentati da chi li ha scritti in un appuntamento/confronto aperto a tutti, in un contesto che rievoca in chiave moderna gli storici caffè letterari..

Giovedi 20 Settembre incontriamo Gino Tritto, autore di "Eden.. una storia vera" ... che illustrerà e racconterà metodi e teorie per aumentare la qualità della vita e l'autostima con semplici tecniche mentali.

Inizio presentazione h. 18:30 - Ingresso Libero



Brothers Caffé

Piazza Garibaldi 55

0805217156 - 3938514606