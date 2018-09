Libri da bere: incontro con l'autrice Anna Taddonio

Secondo appuntamento al Brothers Cafè con i libri ed i loro autori... romanzi, saggi, manuali e testi di ogni genere presentati da chi li ha scritti in un appuntamento/confronto aperto a tutti, in un contesto che rievoca in chiave moderna gli storici caffè letterari..

Giovedi 27 Settembre incontriamo Anna Taddonio - Insegnante Reiki, Trainer olistico SIAF, Gestalt Counsellor di Base, Sperimentatrice dei Suoni e Suono”terapeuta”, Esperta del Sistema dei Chakra/Anatomia Energetica, Conduttrice di Gruppi di Crescita personale e Meditazione. Presenterà il suo libro “I VORTICI DELLA VITA - dalla Terra al Cielo. Il Cammino del Guerriero di pace attraverso i Chakra” di Anna Taddonio ed. Gagliano

Inizio presentazione h. 19:00 - Ingresso Libero



Brothers Caffé

Piazza Garibaldi 55

0805217156 - 3938514606