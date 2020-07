Libri nei Vicoli del Borgo IX edizione, a Locorotondo appuntamento con la cultura

Ritorna venerdì 10 luglio 2020 l’appuntamento estivo con i libri a Locorotondo, nelle piazze più suggestive del centro storico grazie alla rassegna Libri nei Vicoli del Borgo, giunta alla sua 9^ edizione e che si svolgerà dal 10 luglio al 7 agosto 2020. E stasera, alle ore 19,00 in biblioteca comunale la firma del PATTO LOCALE PER LA LETTURA.

Una due giorni di grande attesa per gli operatori culturali di Locorotondo, in particolare per l’associazione Cultura nel Borgo che, in collaborazione con la Pro Loco Locorotondo, l’associazione I Briganti, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, la casa editrice FaLvision, le librerie locali L’Approdo e L’Angolo Retto, il Docks 101, organizza la rassegna letteraria nell’estate locorotondese, con i Patrocini della Regione Puglia, Comune di Locorotondo, FAI Fondo ambiente Italia.

La nona edizione di Libri nei Vicoli del Borgo quest’anno si arricchisce di un riconoscimento ricevuto dal Comune di Locorotondo nell’ambito delle iniziative culturali. Infatti, Centro per il Libro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo d’intesa con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha conferito il riconoscimento LOCOROTONDO CITTA’ CHE LEGGE per il biennio 2020/2021.

Una testimonianza del gran lavoro fatto anche e soprattutto da rassegne come Libri nei Vicoli del Borgo che da anni promuove l’incontro tra la lettura ed i luoghi, in particolare gli scorci più belli del centro storico del nostro paese.

La firma del Patto Locale per la Lettura vedrà coinvolte l’amministrazione comunale e tutte le realtà associative ed imprenditoriali impegnate nella promozione della diffusione della lettura.

In questa occasione verrà presentato il programma della rassegna 2020 che di seguito si anticipa:

venerdì 10 luglio ore 20,00 Marcello Veneziani presenta il suo libro “Dispera Bene”, Marsilio ed., in piazza Rodio, moderato da Annalisa Tatarella;

domenica 12 luglio ore 18,30 Luca Bianchini presenta “Baci da Polignano”, Mondadori ed., in via Nardelli (fronte Docks 101), moderato da Marika Maggi;

venerdì 17 luglio ore 20,00 Ada Fichera presenta “Araba Fenice”, Solfanelli ed., nella villa comunale, moderata da Leo Gianfrate;

venerdì 24 luglio ore 20,00 Antonio Loprieno presenta “Come gli dei”, Radici Future ed., in villa comunale, moderato da Antonella Girolamo;

venerdì 31 luglio alle ore 20,00 Francesco Giorgino presenta “Alto Volume”, Luiss ed. in piazza Rodio;

domenica 2 agosto ore 18,30 Giampiero Scatigna presenta “Prima che dica Buongiorno” Les Flaneurs ed., in largo Bellavista, moderato da Ermelinda Prete;

venerdì 7 agosto alle ore 20,00 Antonio Padellaro presenta “La strage ed il miracolo”, Paper First ed., in largo Mazzini, moderato da Miriam Palmisano.

Nel corso della presentazione della rassegna 2020 saranno illustrate altre novità che gli organizzatori sveleranno in occasione della firma del Patto Locale per la Lettura.

L’appuntamento, quindi, è per giovedì 9 luglio, alle ore 19,00 in biblioteca comunale a Locorotondo , venerdì 10 luglio, alle ore 20,00 in piazza Rodio per il primo evento dei Libri nei Vicoli del Borgo 2020, ospite Marcello Veneziani ed il suo libro “Dispera Bene”.