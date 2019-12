Un libro racconta "La Bari dei baresi" che sfiorò la serie A, la favola "più bella e romantica" della storia biancorossa

Per la Bari del pallone resta la favola più bella e romantica. Per tutti gli amanti del calcio è stata un’abbagliante folgorazione, persino un’ispirazione destinata a forgiare il credo di un’intera generazione. Questo e molto di più rappresenta il Bari dei baresi, la fantastica squadra che, guidata da Enrico Catuzzi, sfiorò la promozione in serie A nel 1981-82 con un’anima nata nel capoluogo pugliese e cresciuta nel settore giovanile biancorosso.

Un complesso che sbalordì l’Italia per il gioco spumeggiante, per l’organizzazione, per il modulo a zona del quale Catuzzi fu pioniere, per ritmo ed intensità inediti per i tempi. Una formazione rimasta ancora oggi nel cuore di una città che dall’iniziale diffidenza si riversò in massa allo Stadio Della Vittoria per sostenere quel gruppo terribile di ragazzi privati del sogno più grande da una manciata di punti e qualche torto arbitrale di troppo. Tale epopea è raccontata nel libro “La Bari dei baresi e altre storie…” a cura di Massimiliano Ancona, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, ed edito da Wip.

Il racconto scandisce cinque anni (1977-1982) e non si limita alle sole vicende sportive biancorosse dall'avvento della famiglia Matarrese alla guida della società, ma ripercorre l’intero contesto storico nel quale si incorniciano gli eventi. Dai fatti di cronaca sportivi (come per esempio il primo scandalo delle scommesse), locali (l'omicidio Petrone), nazionali (Moro, Impastato, P2) e mondiali (i tre Papi, la Guerra Fredda, il conflitto delle Falkland), alle tendenze culturali, alla musica e ai film che caratterizzarono quel lustro in un’Italia che nel luglio 1982 celebrò anche la vittoria del mondiale di calcio in Spagna.

Il libro sarà in vendita a Bari dal 16 dicembre e sarà presentato in città mercoledì 18 dicembre alle 18.00 nella Libreria Roma, in Piazza Aldo Moro, alla presenza dell’autore, nonché di Gianni Antonucci (storico del Bari, che firma la prefazione del saggio), del giornalista Pino Ricco e di alcuni protagonisti di quella squadra indimenticabile. Se il Natale è tempo di racconti e magia, ecco l’occasione di conoscere una storia davvero unica nel suo genere.

In foto L'associazione Sportiva Bari 1981-1982 (fonte Wikipedia)