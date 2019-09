A Bitonto la presentazione di "L'abbazia verso il mare. Fatti e persone del monastero di San Leone Magno a Bitonto"

Giovedì 12 settembre alle ore 18.00 la Direzione della Galleria Nazionale della Puglia presenterà il libro L' abbazia verso il mare. Fatti e persone del monastero di San Leone Magno a Bitonto di Nicola Roberto Toscano.

Le cronache all'ombra di una abbazia millenaria diventano in questo racconto echi, seppur parziali, della storia politica, sociale ed economica, così come delle tendenze religiose ed artistiche, del territorio circostante nel contesto dell'Italia meridionale, dall'avvento dei Normanni nell'XI secolo fino a tutto il Novecento ed oltre. Tali testimonianze sono rese altresì evidenti attraverso le storie di abati, re, duchi, guerrieri, monaci, mercanti, professionisti, artisti e gente comune; tutti coloro che hanno in qualche modo incrociato, per scelta o per caso, le loro esperienze con le sorti assai alterne di un monastero che, dalla condizione di potentissima, a volte mal tollerata, istituzione religiosa è passata a quella di luogo caratterizzato da implacabili depredazioni e scandalose profanazioni, prima di rinascere ogni volta a nuova vita anche quando la fine sembrava più ineluttabile. Converseranno con l’autore anche i giornalisti Stefano Milillo e Marino Pagano.

La manifestazione in programma rientra nel novero delle attività di promozione culturale del Polo Museale della Puglia.