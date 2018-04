Alfio Quarteroni e la Matematica nel cuore, l’illustre matematico ospite del Libro possibile

Mercoledì 6 aprile, il prof. Alfio Quarteroni sarà ospite del Libro possibile winter, con una Lectio magistralis dal titolo: “Modelli matematici per simulare, progettare, curare”.

Gli incontri si terranno venerdì 6 aprile alle ore 18:00, presso l’Auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano, e sabato 7 aprile alle ore 18:00, nel Chiostro del Comune di Gioia del Colle.

Con Alfio Quarteroni avrà luogo il secondo incontro del ciclo di Lectio magistralis che il Libro possibile winter,sotto la direzione artistica della prof.ssa Rosella Santoro, ha avviato, nell’anno scolastico 2017/18, in collaborazione con i Licei “Cartesio”di Triggiano, il Liceo scientifico” Ricciotto Canudo” di Gioia del Colle e i Comuni di Cellamare, Capurso, Gioia del Colle, Triggiano e Valenzano.

Il prof. Alfio Quarteroni, docente al Politecnico di Milano e all’Ecole Politecnique di Losanna di calcolo numerico,rappresenta attualmente nel panorama internazionale, uno dei matematici più importanti. Direttore del Mox (Laboratorio di Modellistica e Calcolo Scientifico del Politecnico di Milano), autore di numerosi libri e pubblicazioni scientifiche, è stato insignito della cattedra galileiana della Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2001. Riconosciuto unanimemente come uno degli scienziati più poliedrici al mondo, è famoso per aver applicato la matematica ai campi più svariati: dall’l’industria aerospaziale, all’inquinamento ambientale;dall’impatto di terremoti su strutture civili, alla progettazione urbana; dalla medicina allo sport da competizione.. In particolare, ha partecipato alla realizzazione dell’aereo ad energia solare Solar Impulse e ha diretto il team di ricercatori che hanno realizzato il modello matematico di Alinghi, l’imbarcazione svizzera che ha vinto per due volte consecutive la prestigiosa America’s Cup, la Coppa America di Vela, nel 2003 e 2007. Attualmente sta realizzando il primo progetto al mondo di studio integrato del cuore.

Introducono il prof. Alfio Quarteroni a Triggiano, la prof.ssa Rosella Santoro, alle ore 18:00, nell’Auditorium dei Licei Cartesio; a Gioia del Colle, nel Chiostro del Comune, le prof.sse Marisa Montanarelli e Rosa Taranto.

Ingresso libero

Tutta la cittadinanza è invitata