Raffaello Mastrolonardo in anteprima al Libro Possibile Caffè di Polignano a Mare

In anteprima nazionale, Raffaello Mastrolonardo presenterà il giorno 11 ottobre, alle ore 19.00, presso il Libro Possibile Caffè di Polignano a mare (BA), il suo ultimo romanzo: Gente del Sud (Edizioni Tre60). Interverrà all’incontro anche l’artista che ha realizzato il quadro-copertina, ripreso dall’opera “Gente del Sud” (olio su legno, cm 200x130), Michele Angelillo di Gioia del Colle.

Dopo i successi editoriali di Lettera a Leontine e de La scommessa, lo scrittore barese ritorna a incantare il pubblico dei suoi lettori con una storia potente e avvincente. Una saga che attraversa un secolo di storia e dove i grandi avvenimenti, che hanno tracciato le pagine dell’Italia, si intrecciano con le vicende intime e personali della famiglia protagonista di una narrazione in cui ognuno può trovare parti di sé. Dagli anni Dieci del Novecento, alla prima guerra mondiale, all’epoca degli scontri sociali prima, e del Fascismo dopo, sino ad arrivare alla nostra contemporaneità: un secolo intero, raccontato con il fuoco della passione e l’ardore della scrittura. Un romanzo che tiene col fiato sospeso, che parla di sole, di duro lavoro, della fatica immane con cui le generazioni dei nostri avi hanno nutrito la terra del Sud ed hanno elevato a valori assoluti l’amore per i propri cari, il sacrificio e l’abnegazione incondizionata. Pagine, come racconta lo stesso scrittore che “riescono a trasmettere l’ineffabile bellezza di una terra aspra e dolce che sa d’amaro e d’amore e che testimoniano l’esistenza di un Sud laborioso, coraggioso e lungimirante che ha saputo generare e condividere ricchezze”. E sopra ogni cosa l’amore, declinato in tutte le sue forme.

Introduce Rosella Santoro, modera Irene Martino. Appuntamento quindi l’11 ottobre alle 19 al Libro Possibile Caffè di piazza Caduti di via Fani a Polignano a Mare.

Ingresso libero