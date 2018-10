Il Libro Possibile in rete, a Polignano laboratori di lettura, presentazioni e ‘caffè psicologici’ per grandi e piccini

“La lettura è un gioco da adulti, sin da bambini”. È il titolo del nuovo progetto che mette in rete Il Libro Possibile Caffè con il Comune di Polignano a Mare, il programma Life Long Learning e gli istituti comprensivi San Giovanni Bosco e Sarnelli-De Donato-Rodari, per avviare un percorso culturale attraverso iniziative per tutte le età.

Laboratori per ragazzi

Di fondamentale importanza sono le attività per avvicinare i più giovani alla lettura e alla scrittura. Obiettivo da sempre promosso dal Libro Possibile attraverso appuntamenti dedicati agli studenti nella rassegna “Winter”, che abbracciano otto Comuni della provincia di Bari e 18 scuole di ogni ordine e grado.

Rafforzano tale finalità una serie intensa di attività, con appuntamenti a ingresso gratuito, organizzati da Giorgia Messa al Libro Possibile Caffè, aperti non solo alla comunità scolastica, ma a tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Si tratta di attività per “formare divertendo” una nuova generazione di lettori. Si terranno di martedì e di giovedì, secondo un calendario che sarà condiviso con gli istituti scolastici. Parola d’ordine è ‘creatività’: grazie agli input dei tutor, i giovani partecipanti impareranno a giocare con le parole e a creare i loro personali racconti, per stimolare la fantasia e scoprire il piacere della lettura.

Presentazioni letterarie e il ‘caffè psicologico’

A questi si aggiungono le presentazioni letterarie, già avviate con successo nel caffè letterario in piazza Caduti di via Fani. Tra i prossimi autori, ci sono Cristina Caboni (27 ottobre), Chicca Maralfa (7 novembre), Francesca Rigotti (13 novembre) e Federica Bosco (23 novembre). Programma che si arricchirà nei prossimi giorni. Non mancano appuntamenti dedicati alla musica, in un continuo dialogo tra le arti. Le serate musicali vedranno ospiti cantautori italiani e stranieri, per sperimentare in un contesto più ampio la forma della scrittura. Prossimo appuntamento il 26 ottobre con la carica dei Fusion Acoustic Duo e il loro repertorio che spazia dai classici intramontabili italiani sino alle canzoni più celebri internazionali in ricordo dei grandi autori.

Per un pubblico adulto, attento ai cambiamenti della società e desideroso di ampliare gli strumenti di conoscenza e analisi della realtà, con Life Long learning saranno organizzati i ‘caffè psicologici’. Gli incontri si terranno al Libro Possibile Caffè a partire da gennaio 2019. Gli psicologi Angelo Prudentini e Pamela Pellegrini dialogheranno con il pubblico su tematiche di matrice psicologica, per prepararsi al meglio alle sfide del presente e del futuro.

Laboratori di degustazione e il Vino Possibile

La crescita culturale non può prescindere da un profondo legame con il territorio e le sue tante risorse, come l’enogastronomia. Ecco perché il Libro Possibile Caffè organizzerà anche percorsi informati di degustazione di prodotti tipici e materie prime.

Il caffè letterario sarà centro del Vino Possibile. L’evento, che da diversi anni avvicina produttori e consumatori nel nome dell’eccellenza alimentare pugliese e approfondimenti culturali di formazione del gusto, si svolgerà il 24 e il 25 novembre e il 1° e 2 dicembre.