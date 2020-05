Al Libro Possibile Streaming la presentazione in anteprima assoluta di “Niente di questo mondo ci risulta indifferente”

Al Libro Possibile Streaming, quattro ospiti d’eccezione per la presentazione in anteprima assoluta di un testo rivoluzionario! Sabato 16 maggio, alle 17, in diretta sulla piattaforma Microsoft Teams, si parlerà di “Niente di questo mondo ci risulta indifferente” (edizioni Interno4), a cura di Daniela Padoan e dell’Associazione Laudato si’ – Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale, in uscita il 18 maggio in versione e-book e dal 28 maggio in libreria. Insieme a Padoan, interverranno alla videoconferenza: Don Virginio Colmegna, Moni Ovadia e Mario Tozzi. Saluti di Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima, e Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio di Triggiano. Modera Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile. Partecipano gli studenti dei Licei Cartesio.

L’evento inaugura la settimana di celebrazione dei cinque anni dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato Si’, di Papa Francesco: il documento che ha dato origine alla costituzione dell’omonima Associazione, da parte di intellettuali e attivisti, e alla stesura di “Niente di questo mondo ci risulta indifferente”. Si tratta di un testo-manifesto scritto a più mani, che risponde all’invito del Papa a promuovere i principi di un’ecologia integrale. Un invito rivolto a tutti, credenti e non credenti, che nasce dall’urgenza di fermare la deriva distruttiva e autodistruttiva verso cui stiamo precipitando. L’emergenza climatica, la devastazione dell’ambiente e degli ecosistemi, le pandemie, le diseguaglianze sociali, la povertà, le migrazioni di massa, i femminicidi sono tutti fenomeni interconnessi, originati da una miopia antropocentrica e da politiche economico-finanziare predatorie e irresponsabili. Non, dunque, problematiche separate e distinte da delegare a saperi specializzati, quanto piuttosto manifestazioni diverse di un unico, grande problema che necessita di una visione unitaria e integrata. Il libro si pone l’obiettivo di analizzare, con dati e documenti, la situazione attuale e le gravi crisi in atto, allo scopo di delineare possibili vie di attuazione di quei principi di ecologia integrale evidenziati dall’Enciclica.

“Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. Niente di questo mondo ci risulta indifferente”, Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Si’.

Partecipano alla conferenza: Daniela Padoan scrittrice, saggista e autrice radiotelevisiva, presidente dell’Associazione Laudato si’; Don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità di Milano e socio fondatore dell’Associazione Laudato si’; Moni Ovadia, attore, cantante, musicista e scrittore; Mario Tozzi, geologo, membro del CNR, divulgatore scientifico e conduttore TV.

Appuntamento sabato 16 maggio, alle 17, per Il Libro Possibile Streaming, in diretta sulla piattaforma Microsoft Teams. Per ulteriori informazioni e per partecipare alla conferenza scrivere a g.messa@libropossibile.com.