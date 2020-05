Al Libro Possibile Streaming incontro con Sonny Olumati e gli “Eroi in terra straniera”

Sabato 9 maggio, alle 17, in diretta sulla pagina Instagram @libropossibilefestival, il ballerino e attivista Sonny Olumati e Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del Libro Possibile, parleranno di “Eroi in terra straniera”. Punto di partenza, i libri “Il ragazzo leone” (Solferino) di Olumati e “Nel paese dei mostri selvaggi” di Maurice Sendak. Parteciperanno all’incontro i ragazzi dei Licei Cartesio di Triggiano.

Nato in Italia da genitori nigeriani, Sonny Olumati unisce alla passione per la danza, diventata mestiere, un forte impegno nella difesa dell’uguaglianza e dei diritti umani. Inviato della trasmissione tv “Nemo”, è uno dei volti noti del movimento ‘Italiani senza cittadinanza’ e attivista di Amref.

Sabato, insieme a Giorgia Messa, parlerà di “Eroi in terra straniera”. L’obiettivo è raccontare cosa significhi sentirsi ‘fuori posto’, anche nel proprio Paese, e dover lottare ogni giorno per la propria affermazione e per gli ideali di giustizia e uguaglianza. Tema più che mai attuale ora che in Italia milioni di persone senza cittadinanza non possono accedere alle tutele approntate dal Governo in emergenza Coronavirus. Persone invisibili per la legge e per la società che combattono per la sopravvivenza.

Realtà e letteratura sono piene di eroi che affrontano ostacoli, mostri, paure, spesso lontano da casa, in territori sconosciuti. È ciò che accade al Ragazzo Leone nell’omonimo romanzo di Sonny Olumati, e a Max, nel libro “Nel paese dei mostri selvaggi” scritto e illustrato da Maurice Sendak nel 1963. Insieme a questi, altri spunti letterari e non solo sul tema.

“Vuoi sapere un segreto, Leoncino? Dentro ognuno di noi c’è una lucina sempre accesa: è la luce della Volontà. È quella forza che ci permette di arrivare ovunque vogliamo, di superare ogni avversità e di raggiungere ogni obiettivo”, Il Ragazzo Leone di Sonny Olumati.

