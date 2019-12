Carlo Cottarelli, al Libro Possibile Winter, rivela le “bufale” sull’economia italiana

L’economista Carlo Cottarelli, al Libro Possibile Winter, presenta per la prima volta in Puglia il suo ultimo libro “Pachidermi e pappagalli – Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere” (Feltrinelli).

L’autore sarà protagonista di tre incontri. Giovedì 12 dicembre, alle 17, nella Sala Aurora dell’Hotel 90 di Capurso, con l’intervento del sindaco, Francesco Crudele, della dirigente scolastica dei Licei Cartesio di Triggiano, Maria Morisco, della direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro e con la partecipazione degli studenti del Cartesio. Lo stesso giorno, alle 20, al Circolo della Vela di Bari, sede Margherita, con l’intervento della presidente del Circolo, Simonetta Lorusso. A moderare l’incontro, Enzo Magistà, direttore di Tg Norba. Venerdì 13 dicembre, alle 10, l’autore sarà nell’aula conferenze del Liceo Bianchi Dottula di Bari. Introdurrà la professoressa Cecilia Pignataro; presenterà la professoressa Rosamaria Cesari.

Tra i più illustri economisti italiani, Carlo Cottarelli dirige dal 2017 l'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica e insegna all'Università Bocconi, a Milano. Ha lavorato a lungo per il Fondo Monetario Internazionale, all’interno del quale è stato direttore del Dipartimento Affari Fiscali e direttore esecutivo. Già commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica nel Governo Letta, nel maggio 2018 viene indicato dal Presidente Mattarella come Premier di un possibile governo tecnico provvisorio. Incarico accettato con riserva e venuto meno in seguito alla formazione del Governo Conte I. Editorialista per La Stampa, è autore di numerosi articoli e saggi.

Nel suo ultimo libro, “Pachidermi e pappagalli”, affronta con precisione e schiettezza le “bufale” che circolano sull’economia italiana. Dai pregiudizi sulle banche, alle invenzioni e falsi miti in tema di pensioni, fino alle teorie complottiste anti-Europa. Cottarelli individua e smonta le “palle” messe in circolazione dal web e dai media tradizionali, indicando al lettore come scindere gli elementi di verità dalle esagerazioni costruite ad arte per manipolare l’opinione pubblica.

“Marylin ed Elvis vivono alle Hawaii” canta Gabbani nella canzone “Pappagalli e pachidermi”, il brano dedicato all’epoca delle fake news. Cottarelli ne rovescia il titolo e lo riutilizza per creare un manuale d’istruzione che ci aiuti ad aprire gli occhi e a orientarci nel mondo dell’economia italiana e mondiale, senza cadere nella trappola di menzogne assurte a verità assolute. I diritti del libro sono devoluti in beneficienza a Telethon.

“Si dice che le bugie hanno le gambe corte. Non è vero. Le bugie possono camminare molto a lungo. Il problema è che prima o poi finiscono per cadere. E quanto più a lungo camminano, tanto più disastrosa sarà la caduta”.

