Licia Lanera al Petruzzelli con una versione de 'Il Gabbiano' di Anton Čechov

Debutta a Bari, al Teatro Petruzzelli, in prima nazionale venerdì 29 e sabato 30 novembre Licia Lanera con una versione de Il Gabbiano di Anton Čechov, (Guarda come nevica. 2. Il Gabbiano).

La regista e attrice Licia Lanera, a cui il Comune di Bari ha affidato anche la regia degli spettacoli che riapriranno il Teatro comunale “Niccolò Piccinni” con una grande festa aperta a tutta la città nelle giornate del 5 e 6 dicembre, dirigerà nel suo nuovo spettacolo un cast di attori straordinari (Vittorio Continelli, Mino Decataldo, Alessandra Di Lernia, Jozef Gjura, Marco Grossi, Licia Lanera, Fabio Mascagni, Giulia Mazzarino) per mettere in scena un grande classico della letteratura mondiale.

Se in Cuore di cane, il primo episodio della trilogia su testi e autori russi Guarda come nevica, lo stile surreale di Bulgakov denuncia una società in delirio, Čechov ne Il Gabbiano racconta il malessere sociale attraverso la disperazione di uomini “piccoli piccoli” trapiantati in campagna. I fallimenti continui - che si consumano nelle case e non lasciano traccia nella storia - la paura della vecchiaia, della solitudine, sono tragedie private che tutt'ora ci appartengano.

“Per la prima volta faccio un classico, una regia da adulta, mi appresto a diventare grande a tutti gli effetti. E lavoro con otto attori! Inevitabile la riflessione su di me come donna e come artista. E quale commedia migliore per riflettere sul ruolo stesso che il teatro ha nella mia vita, in quella degli uomini, nella storia? Quale migliore occasione per parlare della vita che schianta i nostri sogni giovanili e ci fa diventare diversi da quello che pensavamo che saremmo diventati, quale testo migliore per parlare di grandi attrici dalla vita disastrata, scrittori senza carattere, giovani drammaturghi disperati e giovani attrici disilluse? [Licia Lanera]

Costo dei biglietti al Teatro Petruzzelli

INTERO / RIDOTTO

Poltronissima (file AA e AB), € 40,00

Poltrona Posto Palco I e II Ordine, € 35,00 / € 30,00

Poltroncina III Ordine, € 30,00 / € 25,00

Poltroncina V Ordine, Loggione, € 20,00 / € 18,00

Posto Palco III e IV Ordine, € 15,00

Posti scarsa visibilità, € 10,00

BIGLIETTO LAST MINUTE € 15

Botteghino del Teatro Petruzzelli

Corso Cavour ang. Via Alberto Sordi

tel. 328.6917948 - 080/5212484

Via Venezia, 41 – tel 080 5773843 - www.comune.bari.it

Via Cardassi, 26 –tel. 080.5580195 – fax 080.5543686