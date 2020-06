'Life in color - la mostra d'arte della Contraccademia'

Bari Vecchia riparte dalla bellezza ritrovata. A partire dal 3 giugno ripartirà rinnovato il progetto “Contraccademia”, galleria, laboratorio, scuola d’arte e residenza artistica, a Santa Teresa dei Maschi, Str. Santa Teresa dei Maschi, 26.



La mostra sarà visitabile tutti giorni tranne la domenica e il lunedi, orari: 10.30/13.00 15.00/19.00.



IL PROGETTO CONTRACCADEMIA



Contraccademia è un progetto che vuole recuperare una tradizione di insubordinazione e antiaccademismo in uno spazio dinamico di produzione artistica e culturale. L’intento è di creare una fucina d’idee, uno scambio continuo tra artisti locali, nazionali, internazionali ed il pubblico che sarà presente alle attività.



UNA VISITA IN TOTALE SICUREZZA



La galleria, che ha adottato tutte le garanzie di legge e di protocolli sanitari per la massima messa in sicurezza del pubblico, ospiterà mostre permanenti, collettive e personali, presentazioni letterarie, installazioni, video art.



GLI ARTISTI IN MOSTRA



Il progetto si apre con LIFE IN COLOR, l’esposizione degli artisti Monica Abbondanzia, Rima Almozayyen, Francesca Brivio, Francesco Cardone, Roberto Capriuolo, Cesare Cassone, Marco Ciccarese, Pasquale Conserva, Anna Cristino, Emanuela de Franceschi, Miguel Gomez, Gabriele Liso, Biagio Monno (Toy Blaise), Giancarlo Montefusco, Marialuisa Sabato, Marialuisa Sabato, Carmen Toscano, Giuseppe Toscano, Vito Valenzano.



Per info 345 511 9994.



La foto della copertina dell'evento è stata scattata dall'artista della Contraccademia Marco Ciccarese Art.