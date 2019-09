A Molfetta la tecnologia esalta la musica, arriva il Ligabue Experience

Venerdì 20 settembre all’Anfiteatro di Ponente di Molfetta (Ba), la tribute band Sopravvissuti e sopravviventi sarà la protagonista del “Ligabue Experience”, un eccezionale concerto-evento all’interno di un ambiente multimediale in alta risoluzione nel quale saranno proiettati spezzoni video del noto cantautore di Correggio, con il suo consenso e supporto.

La musica dunque si fonderà con la tecnologia, protagonista di questa serata. L’interazione con il pubblico sarà più emozionante, in quanto esso sarà coinvolto ed emozionato maggiormente tramite i ledwall, attraverso i quali saranno mostrate le immagini di Ligabue. Questo spettacolo originale, che in termini tecnici è definito un “interactive show”, sarà un percorso esperienziale dedicato alla vita e alla carriera del celebre cantante, un viaggio musicale e video, che partirà dalla riscoperta dei vecchi successi, giungendo alla promozione dei più recenti. Non a caso il sottotilo dell’evento è “un viaggio tra le storie di Luciano Ligabue”. Ma non è tutto, perché lo spettacolo offrirà tante sorprese. Sul palco ci saranno il cantante e chitarrista Francesco Pasculli, i chitarristi Francesco Ruggiero e Marco Cotugno, il batterista Gianluca Fallacara e il bassista Arduino Panaro.

I Sopravvissuti e sopravviventi che hanno curato con particolare attenzione l’organizzazione di questo evento, hanno dato importanza a molti aspetti relativi all’evento stesso. Tra questi quali la band si è concentrata sulla mobilità. Questo per offrire al pubblico, proveniente non solo dalla Puglia, di raggiungere la location del concerto nel modo più comodo possibile. Ancora, è stato dato un carattere sociale a questo speciale concerto. Infatti parte del ricavato sarà devoluta all’Hospice “Mons. Aurelio Marena” di Bitonto, in ricordo dell’amico e tastierista del gruppo Vito Vacca recentemente venuto a mancare.

Anfiteatro di Ponente - Via Enrico Fermi, 11 - Molfetta (Ba)

Infoline: 3331787987

Inizio concerto: 21:00