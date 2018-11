Al Teatro Petruzzelli Lina Sastri in "Pensieri all'improvviso"

La rassegna "Teatro Musicale" della Camerata Musicale Barese si aprirà sabato 10 novembre al Teatro Petruzzelli con "Pensieri all’improvviso” di e con Lina Sastri.

Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale, con grande successo, lo scorso 4 luglio a Napoli al “Napoli Teatro Festival”. Una riflessione poetica in controluce sull’amore, sulla vita, sull’arte ispirata al libretto omonimo in versi della stessa Sastri. Brevi sprazzi di luce e ombre del cuore, spesso nati spontaneamente in versi, così all’improvviso… trascritti, fermati sulla carta prima che svaniscano. Testi e composizioni più qualche breve citazione da scritti poetici e letterari di donne che molto hanno amato e scritto di Napoli. La musica è la musica dei poeti: da Dalla a De Andrè, da Tenco a De Gregori, a Pino Daniele. Più qualche sorpresa. Poesia che parla di ferita d’amore e di ferita dell’anima, ma anche di gioia improvvisa. Di dolore e speranza. Di etica e di giustizia. Il sottotitolo dello spettacolo è “cantata del prima e del dopo”. Il prima e il dopo segnano il tempo dell’anima: quando le cose si sentono, in modo diverso; con maggiore passione forse il prima, ma con profondo amore, dolore e pietà il dopo. E la musica scandisce i tempi del respiro del cuore. Ogni tanto il canto. In scena, con la Sastri strumenti acustici, pianoforte e corde.



