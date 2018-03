Ha il sapore di un piacevole ritorno per l'anima questo nuovo evento del programma artistico/musicale invernale qui in Birreria. Dopo aver trasmesso corrente energetica pura alle cellule di chi saltava al ritmo del loro reggae nella nostra estate culturale, dopo aver profuso nell'etere gli impulsi positivi della natura e delle sue e nostre radici, tornano a colorare di amore, armonia e passione, la nostra piccola ma roboante Birreria, i Lion's Cage:



Lion’s Cage è una band di giovanissimi amici con la passione comune della musica reggae.

Il progetto nasce nel 2014 quando Irven (compositore, voce, chitarra) e Rio (chitarra), ancora 17enni,fondano la band durante le scuole superiori, in provincia di Bari. La formazione si delineerà gradualmente assieme all'evoluzione del suono e dell'identità, arricchendosi di Luca, (batteria, sound engineer), Silvia (basso) e Mirko (percussioni) alla sezione ritmica, Anastasia ed Andrea alle tastiere e la coppia di fiati Sax e Tromba, rispettivamente Angelo e Lorenzo.



Lion’s Cage porta sul palco un groove reggae unico e fresco, dove le radici della tradizione in levare comunicano con le sperimentazioni e le influenze black contemporanee, uno spettacolo live che accompagna il pubblico in un viaggio attraverso ogni sfumatura del genere.



A Maggio 2017 è uscito il loro primo disco auto prodotto "Real Life" presente sui maggiori store digitali (Spotify, ITunes) ed in copia fisica ai loro concerti oppure su ordinazione.



Premi:

- Art In Progress Contest 2015, Putignano BA



- AgriCultura Contest 2015, Noci BA



- Rec'n'Play, 29 Maggio 2016, Bari



- Arezzo Wave School Campione Puglia 2017, Bari



- Social Music Contest Fix It Live 2017, Bari



- Bababoom Contest 2017, Fermo



Non dimenticate che voi siete "Real Life" e anche la musica, il ritmo e la passione possono essere un fuoco per la vostra anima!!!



Perciò... il 29 Marzo 2018 resta solo una cosa da fare ---> Lion's Cage in Trio reggae | Live in Birreria!