Lion's Cage Summer Festival, nel cuore dei Trulli di Alberobello tanta musica con un intreccio di vari stili ed ispirazioni

Il «Lion's Cage Summer Festival» è la prima produzione di eventi live della band Lion's Cage prodotto con il Patrocinio del Comune di Alberobello. L’appuntamento è sabato 18 agosto, a partire dalle ore 19.00 in Largo Martellotta. L’evento rientra nel programma «Trulli Viventi – Summer 2018», il cartellone di manifestazioni dell’amministrazione comunale per i mesi estivi.

La dimensione dell'esperienza di un solo concerto o disco si trasformano in un 1-Day Festival improntato alla promozione di musica emergente, un intreccio di vari stili ed ispirazioni, aperto e contaminato .

Nel cuore dei Trulli di Alberobello, scenario pugliese mozzafiato, a condividere il palco questo primo anno ci saranno: Bonnot feat. AWA FALL a.k.a Sista Awa. Straordinario talento e voce soulful da fare invidia ai più navigati, Awa Fall, giovanissima cantante italo- senegalese e voce di riferimento della musica black italiana, si esibirà assieme al suo produttore e Dj Bonnot (già collaboratore di rapper come Inoki Ness, Assalti Frontali, Dead Prez, General Levy) per un set su ritmi Reggae, Dub e Jungle.



Lion's Cage porta sul palco un groove reggae unico e fresco, dove le radici della tradizione in levare comunicano con le sperimentazioni e le influenze black contemporanee, uno spettacolo live che accompagna il pubblico in un viaggio attraverso ogni sfumatura del genere.

Band organizzatrice del Festival e brillante rivelazione del panorama reggae italiano, i Lion’s Cage sono stati i vincitori del Bababoom Contest 2017, il maggiore contest reggae nazionale (Fermo). Hanno portato la loro musica anche ad «Hootananny» a Londra nel Gennaio 2018 oltre che in eventi e festival locali e nazionali (Bababoom Festival, Acqua in Testa, Novello sotto il Castello).



Fresh and The Synthomatics è un progetto soul fondato ad Acquaviva, attivo dal 2014 intorno ad un’idea del producer/beat-maker Claudio Colucci aka Fresh. Il Sound della band è incentrato sulle sonorità Nusoul, R'n'B, Hip Hop e Jazz non disdegnando però continue contaminazioni. L'intensa attività live li porta in vari festival, condividendo il palco con artisti importanti tra cui Piotta, Ana Tijoux, Willie Peyot, oltre alla continua e intensa collaborazione con vari Mc. Nel 2015 il gruppo pubblica il primo Ep intitolato «Fresh and the Synthomatics» suonato, registrato ed autoprodotto dalla band. A Luglio 2017 esce ''Synthomatology'' EP per l’etichetta “Angapp Music''. Avido collezionista ed amante della black music a 360°, Mr Faso è stato animatore e protagonista dell'esperienza Rootikal London, sia come promoter che come direttore dell'etichetta discografica. Nei suoi diversi anni di attività ha collaborato con illustri nomi del panorama Reggae, Dub e della Sound System Culture come il Maestro Sir David Rodigan, Horace Andy, Cornell Campbell, Channel One Sound System, Sister Nancy ed ha infiammato i dancefloor del Glastonbury Festival, United Nations of Dub, Rototom Sunsplash, oltre a varie apparenze internazionali in USA e Giappone.