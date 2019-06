Marvin & Prezioso a Capurso per un appuntamento con gli anni d’oro della dance made in Italy

Sabato 8 giugno, alle ore 21.00 in Piazza Matteotti – Via Madonna del Pozzo a Capurso (BA), appuntamento con gli anni d’oro della dance made in Italy con il live act dei dee-jay

Marvin & Andrea Prezioso

Spettacolo a ingresso gratuito inserito nel programma della manifestazione “Tratti d’amore” organizzata dal DUC diffuso Capurso-Triggiano.

Marvin “Alessandro Moschini” e Andrea Prezioso sono forse il binomio di punta della dance italiana. Il sodalizio tra i due artisti romani nasce nel 1995; in oltre vent’anni di carriera la ditta Marvin e Prezioso ha regalato al un pubblico successi internazionali come Tell Me Why, Let Me Stay, Emergency, Voices, Rock the Discoteck, ma anche le celeberrime dance-version di Voglio Vederti Danzare, Le Louvre, The riddle e Tutto l’amore che ho.

Info su facebook alla pagina @capurso.cultura