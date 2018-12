Live jazz da New Sound

Una piacevole serata nella bellissima sede di New Sound, per ascoltare ottima musica Jazz con il quartetto pugliese formato da

Fabio Lopez al contrabbasso

Antonio Nini alla batteria

Nicolò Fanelli alla chitarra

Ignazio Farano alle percussioni

Special guests saranno i maestri Roberto Ottaviano e Guido di Leone.



Vi delizierà inoltre la degustazione di specialità della Pasticceria Ancona di Acquaviva e i preziosi vini prodotti dall'azienda Trulli Il Castagno di Martina Franca.



Una serata in ottima compagnia prima delle feste!

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il numero 080 523.70.72