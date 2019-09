Living lab "Puglia experience around Matera: l’offerta turistica esperienziale dei Comuni pugliesi attorno a Matera"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il calendario degli incontri sarà così strutturato: - 11 settembre: Gioia del Colle, Palazzo di Città, Piazza Margherita di Savoia,10 - 12 settembre: Gravina in Puglia, IAT Gravina, Piazza Benedetto XIII, 17 - 13 settembre: Laterza, Palazzo Marchesale, Piazza Plebiscito,52 Gli appuntamenti si terranno tutti nella fascia oraria 18.00-21.00 e seguiranno il seguente programma comune: – Presentazione del progetto ATLAS e dell’iniziativa Puglia experience around Matera; – Saluti istituzionali; – Living lab sui temi dell’offerta turistica locale con la partecipazione di esperti, operatori del settore, cittadini. – Presentazione delle attività esperienziali dei comuni pugliesi attorno a Matera – Incontri tra gli operatori turistici, i visitatori ed i promotori delle attività esperienziali Ciascun laboratorio consentirà di conoscere alcuni elementi di attrattività locale: - a Gioia del Colle - La filiera lattiero casearia: valorizzare una risorsa agricola ed agroalimentare - a Gravina in Puglia – La civiltà rupestre e le risorse paesaggistiche e naturali - a Laterza – La cultura cerealicola, dai grani alle produzioni alimentari ti Info e programma: Per partecipare inviare la propria adesione a: ettore.ruggiero@gmail.com; a.maddaluno@tno.it Maggiori informazioni sul progetto: www.tecnopolispst.it