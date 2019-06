Lluvia, spettacolo di danza a Palazzo Pesce

Domenica 7 luglio 2019 alle ore 19.30 (replica alle 21.30) Palazzo Pesce accoglie ilcollettivo di danze urbane “Bodhisattva”, sotto la direzione artistica di Elena Capone, che porta in scena lo spettacolo intitolato “Lluvia”.



La giovane compagnia barese, attraverso un lavoro di sperimentazione sul gesto danzato impregnato della tecnica urbana e contemporanea, racconta viaggi solitari di chi ambisce alla felicità assoluta, svincolata dalle circostanze esterne della vita.

Lluvia racconta la felicità che sgorga inesorabile nell’attimo presente, nel luogo e nel tempo in cui ci si trova attraverso gesti di vita quotidiana. Nel caos di una piazza affollata si intrecciano i ricordi del passato, nuovi incontri e le lotte condivise, scanditi da passi lenti che talvolta diventano scatti verso ciò che ancora deve arrivare.

Ostacoli che si rivelano occasioni per scoprirsi più forti e coraggiosi di quanto si possa credere, con la consapevolezza che l’inverno si trasforma sempre in primavera.