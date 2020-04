Lo show web per ricordare Ninni Di Lauro

Da lunedi 11 maggio sulle pagine social de I Comisastri e sulla web tv Telenaos andrà in onda per sette lunedi consecutivi la serie ''Ninni Di Lauro Show''. Un meglio catalogato da Piero Bagnardi, di tutti i lavori di Di Lauro popolare artista conversanese realizzato negli ultimi mesi prima della sua scomparsa. Ninni Di Lauro lo scorso novembre aveva festeggiato con il suo pubblico i 50 anni di carriera, in occasione del Premio Troisi ricevuto, aveva ripreso l'attività artistica con Bagnardi realizzando una serie di skecth ''Latrin Lover'' che ben presto sono diventante cult sul web. Di Lauro inizia giovanissimo come autore Rai, tra gli anni settanta e ottanta diventa conduttore del popolare programma ''Playboy di Mezzanotte''. La sua carriera si intensifica anche negli altri decenni con la partecipazione a diverse produzioni su alcune reti locali pugliesi (Telenorba e Telebari).