Lo spettacolo di burattini e pupazzi "Hansel e Gretel" del Granteatrino a Mola di Bari

Prosegue con lo spettacolo di burattini e pupazzi «Hansel & Gretel» del Granteatrino di Paolo Comentale, in programma lunedì 7 e martedì 8 maggio (ore 17.30) al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, la rassegna per l’infanzia «Primavera a teatro» della Compagnia Diaghilev (info e prenotazioni 333.1260425 e 347.1788446).

Nell’adattamento e con la regia dello stesso Comentale, una delle più celebri favole dei fratelli Grimm viene portata in scena da Chiara Bitetti e Anna Chiara Castellano Visaggi nel caratteristico stile del Granteatrino, che coniuga la classica storia con l’allegria dei burattini in baracca di Manuela Trimboli e l’inconfondibile segno dell’illustratrice Nicoletta Costa.

Lo spettacolo, che la storica compagnia barese continua a rappresentare in tutta Italia, avvicenda burattini e grandi pupazzi animati, resi unici dai colori, dalle forme morbide e variopinte, e alterna atmosfere magiche e fantastiche a scene di puro divertimento. Mentre, attraverso la narrazione, affronta temi di grande valore simbolico come la paura dell’abbandono e della solitudine: emozioni che si trasformeranno per i protagonisti della storia in una meravigliosa occasione di conoscenza e di crescita. I due bambini troveranno, infatti, il coraggio di affrontare grandi difficoltà. La fiaba evidenzia alcune paure dell’infanzia, anche quella di essere divorati. Ma il finale è liberatorio, grazie alla vittoria sul nemico più minaccioso: la perfida strega.