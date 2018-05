"Lo zoo che vorrei”, il parco con peluche a grandezza naturale una iniziativa di sensibilizzazione sulle specie animali pensata per informare, stupire e divertire

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Uno zoo itinerante. Con tigri, giraffe, zebre e tanti altri animali che la natura ci ha regalato. 144 peluche a grandezza naturale in rappresentanza delle specie dei cinque continenti, dalle fattorie alla savana, dalla giungla alla foresta, dall’Australia al Polo Nord, rettili e volatili. È l’iniziativa del centro commerciale Bariblu, “LO ZOO CHE VORREI – Animali in libertà”, un’esposizione didattica, per un viaggio attraverso aree tematiche che offrono al pubblico la possibilità di conoscere attraverso un’interazione emozionale e coinvolgente le abitudini e la storia degli animali e le caratteristiche dei diversi ambienti dove vivono. L’obiettivo non è solo intrattenere e stupire ma aiutare ad apprezzare e comprendere l’importanza della salvaguardia e della coesistenza con il meraviglioso mondo animale, senza dover chiudere nessun animale in una gabbia! I peluche del “parco” (tutti realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente e con una imbottitura al 100% di Pet riciclato) hanno un duplice obiettivo: da un lato sorprendere con un allestimento inusuale e dall’altro raccontare la bellezza del mondo animale sensibilizzando i visitatori sulla necessità di tutelarlo. L’attività, prevede il coinvolgimento delle scuole primarie del territorio ed i bambini che faranno vista a “Lo Zoo che vorrei” partiranno dall’area accoglienza, dove un “ranger” li condurrà in un viaggio, invitandoli ad indossare “accessori da esploratori”, per un’esperienza ancor più interattiva. Poi, grazie a una scenografia curata nei minimi particolari, attraverseranno spazi che riproducono l’habitat naturale degli animali, che farà da sfondo a teneri animali di peluche. In ogni area tutti troveranno informazioni sugli animali presenti. Infine, al termine del tour nel parco di Animals, i bambini si immergeranno nell’oceano circondandosi di pesci colorati grazie alla tecnologia 3D. Il centro commerciale ha previsto dei tour guidati anche per tutti gli altri clienti, basterà presentarsi al desk accoglienza ogni giorno dalle 16 alle 20 ed il sabato e la Domenica anche dalle 10 alle 13. Sarà presente nella galleria fino al 3 Giugno.

