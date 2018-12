Natale a Locorotondo, visite guidate, mostre, degustazioni, musica e spettacoli

A Locorotondo per il Natale tanti eventi in programma:

8 dicembre - 13 gennaio 2019 "il presepe di Locorotondo" presso via mercato Nuovo, un presepe animato di circa 15 metri a cura di Leonardo Notarnicola

la sera dell'8 ed il 9 pettolata a cura di Anna Locos

giovedì 13 dicembre

Notte delle Candele a cura di ass.ne Euforica , cerimonia candele, messa di Santa Lucia e spettacolo della luce nel centro storico e chiesa Madre ore 19.30

venerdì 14 dicembre

Vernissage reading poetico presso u Juse con Paolo Polvani, Maria Nardelli, Antonio Lillo, Anna Correale ore 20.00

sabato 15 dicembre

Corto Festival Valle d'Itria alle 19 presso Villa Mitolo dibattito sul neorealismo

Il Mangia Favole e favole al buio alle 17.30 in via Montanaro

Domenica 16 dicembre

Pasquale Mega racconta musica di Petrucciani presso laboratori urbani via Giannone ore 18

Rassegna di mini presepi in via Montanaro a cura Pg Locorotondo (dal 17 dicembre al 7 gennaio 2019

Presentazione libro "Rivolto al sud" di >Vincenzo De marco in via Montanao alle 19.30

giovedì 20 dicembre

OsandoInsieme presentazione progetto "Alzatevi non temete" a cura Unitalsi con partecipazione Camillo Pace presso auditorium Boccardi Basile-Caramia ore 20.00

Venerdì 21 dicembre

ore 20,30 auditorium Comunale spettacolo teatrale "amere cum u velien"

Domenica 23 dicembre

Natale con le stelle a cura ass.ne Piccole stelle piazza Vittorio Eamnuele

Babbo Natale in Mountain Byke per le vie del Paese a cura Le donne del Gusto

Mercoledì 26 dicembre

Presepe Vivente presso Masseria Ferragnano in contrada Caramia dalle 16 alle 22

IL Natale ...raccontato presso u Juse ore 18.00 e 19.30

a cura di Elina Semeraro

Venerdì 28 dicembre

Locus Winter Chiesa Madonna della Greca ore 21 "By the Deep Sea" con Federico Albanese

per le vie del Borgo festival di giocolieri e magie a cura di Smile

Sabato 29 dicembre

Locus Winter in Chiesa Madre ore 21 "sonoristan feat. Riccardo Onori , Hindi Zahra, e Gianluca Petrella"

per le vie del Borgo festival del Fuoco e delle acrobazie a cura di Smile

Domenica 30 dicembre

Presepe Vivente Masseria Ferragnano contrada Caramia dalle 16 alle 22

Invasione di Street Band nel Borgo a cura di Smile

Lunedì 31 dicembre

Locus Winter "Daddy G from Massive Attack dj set" presso Mavu', evento a pagamento

a mezzanotte Brindisi in piazza a cura della Pro Loco Locorotondo

Venerdì 4 gennaio 2019

Finissage reading poetico con Elvio Ceci, Elena Zuccaccia, Daniela Gentile presso u Juse ore 19.00

sabato 5 gennaio 2019

Presepe Vivente presso Masseria Ferragnano in contrada Caramia dalle 16 alle 22

Musichiamo Winter edition auditorium Comunale ore 20.00

Domenica 6 gennaio 2019

Arriva la Befana a cura dell'associazione le donne del Gusto in mattinata Centro storico

Martedì 8 gennaio 2019

Proiezione cortometraggio "la vita non aspetta" Villa Mitolo ore 17.00

dall'11 al 26 gennaio 2019

Mostra "My Mind Spray" di Massimo u russ Angelini dalle 17 alle 21 presso u Juse

per tutto il periodo natalizio visite guidate gratuite nel centro storico a cura della Pro Loco Locorotondo , anche serali per ammirare le splendide "stradelle" illuminate

Previo prenotazioni 340-3680245