'Locorotondo si illumina', accensione delle luminarie e dell'albero per dare il via al Natale

Locorotondo è già vestita a festa, in alcuni dei vicoli più caratteristici i colori del Natale rendono ancora più magico il centro storico. Dicembre è alle porte e si comincia ad entrare nel vivo delle festività. E quale modo migliore di dare il via alla magia del Natale se non attraverso una serata di canti, luci e festa?

È per questo che domenica 1 dicembre l'Amministrazione Comunale ha deciso di creare una serata colorata e musicale per inaugurare l'accensione delle luminarie natalizie e dell'albero sito in piazza Aldo Moro. Alle 19.30 si aprirà con una chiassosa banda di elfi, tra mascotte, musicisti e coro di Natale.

Tutti in piazza a benedire insieme a Don Adriano l'avvento delle festivitá. Perché a volte bastano un albero addobbato, luci colorate e soffuse, una manciata di condivisione e una spolverata di gioia per creare la vera magia del Natale.

Domenica 1 dicembre presso Piazza Aldo Moro.

Start h.19.30 con la benedizione dell'albero.