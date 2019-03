L’artista neo-soul americano José James inaugura gli eventi in piazza del Locus festival

Dopo gli annunci di quattro straordinari concerti con biglietti in prevendita, il Locus festival continua a delineare la sua XV edizione con gli eventi ad ingresso libero in piazza a Locorotondo. Il main stage di Piazza Aldo Moro si inaugura domenica 28 luglio con José James, una delle voci più autorevoli del panorama neo-soul americano, che rende omaggio ad uno dei suoi idoli, l’immenso Bill Withers!

L’ultimo album di José James, intitolato “Lean on me” e prodotto da Don Was su Blue Note Records, rivisita 12 fra le più intense canzoni di Withers insieme ad un dream-team di musicisti: Pino Palladino (bass), Kris Bowers (keys), Brad Allen Williams (guitar), Nate Smith (drums) e Lala Hataway come guest nel brano "Lovely Day". Molti di loro saranno anche nella formazione live, e nella piazza di Locorotondo risuoneranno canzoni immortali come Ain’t no sunshine, Lean on me, Just the two of us… reinterpretate ed attualizzate dall’elite del soul contemporaneo.

Si configura così un appassionante weekend di lancio al Locus 2019, dedicato alla musica dell’anima: sabato 27 luglio a Masseria Mavù, con l’approccio universale e d’avanguardia di FKJ French Kiwi Juice (biglietti in prevendita su Ticketone e Vivaticket), e domenica 28 luglio in piazza Moro nel centro di Locorotondo (ingresso libero) con il soul moderno di José James che incarna la grande tradizione afroamericana.

Entro aprile saranno annunciati tutti i grandi eventi nel programma del Locus 2019, che inizia il 27 luglio con il giovane musicista francese FKJ alla Masseria Mavù di Locorotondo, e termina nello stesso luogo il 14 agosto con il leggendario musicista inglese Four Tet, affiancato dal suo conterraneo Ben Ufo. Nel mezzo, oltre a Ms Lauryn Hill e Calcutta al Campo Sportivo, ci saranno una serie di importanti eventi ad ingresso libero in Piazza Moro a Locorotondo, a partire da Jose James il 28 luglio.



Il Locus festival è ideato, diretto artisticamente e prodotto da Bass Culture srl, in collaborazione con il Comune di Locorotondo e con il supporto della Regione Puglia, nell’ambito dell’ “Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali. FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia”. Al supporto istituzionale si affianca il contributo dell’official partner Tormaresca.

LOCUS FESTIVAL 2019 - LE DATE ANNUNCIATE

Sabato 27 luglio 2019

Masseria Mavù, Contrada Mavugliola, Locorotondo (BA)

FKJ inaugura il Locus festival

Domenica 28 luglio 2019

Piazza Moro, Locorotondo (BA)

JOSÉ JAMES “Lean on me”

INGRESSO LIBERO



Mercoledì 7 agosto 2019

Campo Sportivo Comunale, Viale Olimpia, Locorotondo (BA)

MS. LAURYN HILL live – data esclusiva nel Sud Italia

Sabato 10 agosto 2019

Campo Sportivo Comunale, Viale Olimpia, Locorotondo (BA)

CALCUTTA live – esclusiva regionale

Mercoledì 14 agosto 2019

Masseria Mavù, Contrada Mavugliola, Locorotondo (BA)

FOUR TET + BEN UFO evento conclusivo del Locus festival

