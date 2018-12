VII edizione del Locus Winter: due emozionanti live nelle chiese del centro storico a Locorotondo

Nel suggestivo inverno della Valle d’Itria, si alimenta il calore interiore del Locus festival: con la stessa passione dell’estate, ma nella dimensione più raccolta e spirituale delle festività di fine anno, a Locorotondo è tempo di Locus Winter!

Nei giorni 28 e 29 dicembre, due emozionanti live set in antiche Chiese del Centro Storico, e nella notte di San Silvestro il tradizionale Capodanno al Mavù con il dj set di un ospite leggendario: DADDY G, fondatore dei Massive Attack e ispiratore del Bristol sound.



Il primo appuntamento, ad ingresso libero nella suggestiva e antica Chiesa Madonna della Greca, è il venerdì 28 dicembre con il Piano solo e l’elettronica di Federico Albanese, che presenta il suo nuovo album ”By The Deep Sea".



Il giorno dopo, sabato 29 dicembre, ci si sposta nella Chiesa Madre, autentico cuore di Locorotondo. Sempre ad ingresso libero, viaggeremo nel luogo immaginario di Sonoristan: un progetto Riccardo Onori, chitarrista tra i più rinomati della scena italiana e collaboratore storico di Jovanotti dal vivo. Con lui due formidabili ospiti: il trombonista italiano GIANLUCA PETRELLA e la cantante marocchina HINDI ZAHRA.



Prima e dopo i concerti, le strade del centro storico intorno alle due chiese saranno animate dagli interventi degli artisti di strada dello SMILE CIRCUS.



PROGRAMMA



Venerdì 28 Dicembre | Chiesa Madonna della Greca, Locorotondo

FEDERICO ALBANESE in Piano Solo ”By The Deep Sea"

Ingresso libero ! ore 21



Sabato 29 Dicembre | Chiesa Madre San Giorgio, Locorotondo

RICCARDO ONORI, HINDI ZAHRA, GIANLUCA PETRELLA in "Sonoristan"

Ingresso libero ! ore 21



NYE 31 Dicembre | Masseria Mavùgliola, Locorotondo

DADDY G dj set (from Massive Attack)

Biglietti disponibili su Vivaticket.it

Infoline 393 9639865

Prevendite Capodanno su Ticketone e Vivaticket.

Info Cenone 3277016898- 3755754926. Info Tavoli 3755754921- 37554926

