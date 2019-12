VIII edizione di Locus Winter, a Locorotondo i concerti di Remo Anzovino e di Lula Pena, e il film “Frida Viva la vida”

Mentre già si annunciano i primi nomi del grande Locus festival estivo, le strade antiche di Locorotondo si vestono a festa per il Natale e ospitano l’ottava edizione del Locus Winter, con tre eventi ricchi di suggestioni musicali e visive.



Si comincia con un film in prima visione, sabato 28 dicembre alle ore 17:00.nel Cinema Auditorium Comunale di Locorotondo: "FRIDA - VIVA LA VIDA", è il nuovo docufilm sulla rivoluzionaria artista messicana Frida Kahlo, proiettato in esclusiva al Locus Winter alla presenza del regista Giovanni Troilo e dell’autore della colonna sonora Remo Anzovino.



Lo stesso compositore e pianista si esibisce in concerto il giorno successivo: domenica 29 nella Chiesa Madre alle 21, REMO ANZOVINO propone un viaggio intenso nel suo mondo musicale e nel suo vasto repertorio, fra cui i temi del film Viva La Vida che stanno per essere pubblicati in un nuovo album.



Infine lunedì 30 dicembre ci spostiamo nell’antica e suggestiva chiesa della Madonna della Greca con LULA PENA, straordinaria cantante portoghese, grande interprete e innovatrice della musica Fado, per un intenso concerto con una delle voci più originali nel panorama della world music attuale.



La manifestazione è prodotta da Bass Culture srl in collaborazione con il Comune di Locorotondo e con il supporto di Regione Puglia.

L'ingresso è libero per tutti gli eventi.

LOCUS WINTER - VIII edizione

Locorotondo (BA) 28, 29, 30 dicembre 2019

Cinema Auditorium Comunale, via Vittorino da Feltre

Chiesa Madre di San Giorgio, piazza Rodio

Chiesa Madonna della Greca

INGRESSO LIBERO

Info-line 393 9639865