Look at me: artisti e supereroi

L'associazione culturale sociale Ruvo 2.0 Ing.Salvatore Barile in collaborazione con la Clitorosso Art gallery e il supporto dell'associazione Morpheus Ego del Regista Michele Pinto e l'associazione Vamp Music Academy di Angelica Di Franco ,organizzano per il giorno 16 dicembre 2018 ore 18:30 presso la Scuola Elementare I°Circolo Didattico G.Bovio, l'evento artistico-culturale "ARTISTI E SUPEREROI " a conclusione del laboratorio d'arte"Look at me :Apologia di un selfie" nato da un 'idea di Daniela Raffaele Clitorosso ,rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni svoltosi presso la sede dell'associazione Ruvo 2.0 di Ruvo di Puglia.

"Guardami".Questo è sostanzialmente la richiesta implicita-esplicita trasmessa da quella che noi oggi definiamo l'evoluzione dell'autoritratto o selfportrait : il selfie."Guardati" al contrario, è il messaggio che questo progetto artistico vuole veicolare,ovvero la capacità nel poter osservare attentamente il proprio "Essere" attraverso il proprio volto e poi seguendo dei punti precisi, descriverne le caratteristiche dandone infine una visione artistica prettamente personalizzata e unica nel suo genere, proprio come un 'opera d'arte.

Questo progetto non è stato un semplice corso di pittura per bambini-ragazzi;infatti ha voluto riportare l'autoritratto ad una visione si contemporanea ma di rivalsa,su quello che oggi viene descritto come un fenomeno sempre più frequente e dilagante tra i giovanissimi,il Selfie ,ma soprattutto attraverso l'analisi prima e la sperimentazione poi, si è mirati ad aumentare processi di autostima e coscienza critica, tale da valutare in maniera positiva qualunque diversità (fisica e non) e considerare queste caratteristiche come fattori di grande valore e segno distintivo;

consolidare in ogni bambino attraverso l'arte con l'osservazione, la pittura,il disegno,la lettura, la musica ,la danza la cosapevolezza della propria individualità e personalità tanto da poter contrastare atti di prevaricazione e violenza fisica o psicologica come accade per il "bullismo". Da aspiranti artisti a " SUPER EROI",capaci di non temere niente e nessuno!

L'evento prevede la mostra di tutti gli elaborati dei bambini partecipanti al laboratorio " LOOK at ME" ,la proiezione del corto "I LIBEREROI" a cura del regista Michele Pinto in collaborazione con l'Associazione Calliope e una performance musicale a cura dell'Associazione Vamp Music Academy e Tamborey di Vincenzo Cantatore di Ruvo di Puglia.

Interverranno :

⦁ Dirigente Scolastico I° Circolo Didattico G.Bovio- Prof. Giuseppe Quatela,

⦁ Ing.Michele Barile- Presidente Associazione Ruvo 2.0 ,

⦁ Maestro Gianni Todisco,Anna de Astis , Fidelia Catalano e Daniela Raffaele(Clitorosso) tutor del laboratorio "Look at me"

⦁ Dott.ssa Elvira Fraccalvieri- Gestal Counsellor Arteterapeuta (docente presso l' Istituto Gestalt Puglia IGP)

⦁ Avv. Mariatiziana Rutigliani- criminologa ed esperta in cyberbullismo e devianze minorili

.

Si ringraziano tutti gli sponsor e il Dirigente Scolastico della Scuola Elementare G.Bovio per aver permesso la realizzazione dell'evento.