Lopez e Solenghi Show, i grandi comici a Teatro Palazzo con musiche dal vivo della Jazz Company Orchestra

Domenica 10 febbraio (ore 19) spazio al “Lopez & Solenghi Show”, due grandi mattatori della comicità italiana tornano insieme sul palco dopo 15 anni in uno spettacolo che si avvale delle musiche dal vivo della Jazz Company Orchestra, diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Massimo Lopez e Tullio Solenghi danno vita ad una carrellata di gag, parodie, performance musicali e improvvisazioni. Dagli sfottò tra i due - l’uno nei panni del Cangurotto televisivo, l’altro incanutito mentre somministra semolini agli anziani compagni della casa di riposo – alle imitazioni di Lopez nei panni di Costanzo, Prodi, Renzi e Patty Pravo, fino all’affettuoso ricordo della compianta Anna Marchesini, che con i due attori ha composto il trio comico più famoso d’Italia.

Per INFO su Abbonamenti 0809753364 - 3661916284



I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita a partire dal 15 ottobre 2018.