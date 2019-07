Loreena McKennitt in concerto all'Anfiteatro di Ponente di Molfetta

Con un nuovo album di inediti dal titolo Lost Souls (Quinlan Road), torna in Italia Loreena McKennitt con un tour estivo che venerdì 26 luglio la porterà a Molfetta (BA), all’Anfiteatro di Ponente. La cantautrice canadese ormai è un’icona pop tra le più acclamate nel mondo, con decine di milioni di dischi venduti e una brillante carriera in continua ascesa.



A circa dieci anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Loreena McKennitt sta presentando questo nuovo lavoro in giro per l’Europa, con un totale di 25 concerti attraverso dieci paesi tra cui Spagna, Germania e, appunto, Italia. Descrivendo lo spettacolo come “una delle migliori performance che la McKennitt abbia mai fatto”, la pubblicazione musicale canadese Spill magazine ha scritto: “La sua voce è più forte che mai e l’emozione che suscita mentre canta è oltre le parole… Semplicemente, uno dei migliori spettacoli dell’anno.”



La cantautrice ha origini irlandesi e scozzesi e sono state queste ad aver influenzato la sua musica, che trae ispirazione dalle canzoni celtiche popolari a cui lei aggiunge un tocco internazionale, con un risultato sorprendente ed apprezzato in tutto il mondo. La sua musica è una miscela di sound celtico eclettico, pop, folk e world music che negli anni ha conquistato critica e pubblico. Nominata due volte ai Grammy Awards, ha vinto due Juno, il premio alla carriera della Billboard International e si è esibita in alcuni dei teatri e luoghi storici più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al famoso Palazzo dell’Alhambra a Granada in Spagna.



Oltre alla sua carriera musicale, McKennitt si è impegnata per una serie di iniziative filantropiche, tra cui “The Cook-Rees Memorial Fund for Water Search and Safety”; è stata insignita nel 2004 dell’“Order of Canada” e nel 2013 è stata nominata “Knight of the National Order of Arts and Letters” dalla Repubblica Francese ed è Colonnello onorario della Royal Canadian Air Force.



In previsione di questo nuovo tour estivo Loreena ha affermato: “Sono entusiasta di tornare in alcuni dei posti già visitati negli anni passati e di rivedere persone incontrate durante i miei precedenti tour, ma anche di esibirmi in luoghi splendidi mai visti prima.”

La cantautrice sarà accompagnata dai musicisti Brian Hughes (chitarra, oud e bouzouki celtico), Caroline Lavelle (violoncello), Hugh Marsh (violino), Dudley Philips (contrabasso) e Robert Brian (batteria).

LOREENA MCKENNITT – Lost Souls Tour

Venerdì 26 luglio 2019

Anfiteatro di Ponente, Via Enrico Fermi, 11, 70056 Molfetta (BA)

Inizio ore 21:00



Biglietto:

Primo settore 50,00 euro + d.p.

Secondo settore 40,00 euro + d.p.

Terzo settore 30,00 + d.p.



Prevendita online e rivenditori TicketOne

Infoline: +39 393 9639865