Lorenzo Bizzarri dirige l'Orchestra Sinfonica Metropolitana in concerto al Teatro AncheCinema di Bari

Martedì 25 febbraio, alle ore 21.00, nel Teatro Anchecinema in Corso Italia n. 112 a Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Lorenzo Bizzarri. (Info biglietti: intero € 10,00 - ridotto € 5,00).

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Idomeneo Ouverture e Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n. 1 in re maggiore di Charles Gounod.

* Teatro AncheCinema

Prezzi Biglietto Singolo

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00 **



** Studenti under 18, universitari, di Conservatorio, over 65, dipendenti dell' Ente, dipendenti pubblici iscritti a circoli ricreativi