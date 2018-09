A Loseto la 3^ Edizione de “La Cena della Terra”, un momento di convivialità e di riscoperta dei sapori antichi

Mangiare in compagnia avendo cura e rispetto del bene comune: sarà questo lo spirito che guiderà la terza edizione de “La Cena della Terra” in programma per il prossimo 15 settembre a Loseto in piazza Vittorio Emanuele III a partire dalle ore 21.00.

L’evento sarà organizzato dall’associazione culturale Cittadini Primi e per parteciparvi sarà sufficiente rispettare poche e semplici regole: vestirsi di bianco e di giallo; cucinare a casa un piatto della tradizione da portare e condividere con gli altri commensali durante l’evento; mostrare rispetto per il luogo che ospiterà l’evento avendo cura di lasciarlo pulito e in ordine, contribuendo a differenziare i rifiuti correttamente. In merito a quest’ultimo punto, l’associazione Cittadini Primi ci tiene che la Cena della Terra sia un evento “Plastic Free” e che, dunque, i partecipanti alla cena vengano muniti di stoviglie e posate direttamente da casa che, al termine della serata, riporteranno con sé. Banditi anche i tovaglioli di carta: “La Terra ce ne sarà grata”. L’organizzazione provvederà a fornire comode sedute ricavate da balle di fieno, tavoli e tovaglie.

La location scelta è ancora una volta quella del piazzale della chiesa di San Giorgio, nel borgo antico di Loseto, un luogo caratteristico che contribuirà a creare quel senso di convivialità che ha decretato il successo delle due passate edizioni dell’evento.

“Non solo cibo” si legge nel programma dell’evento: la serata, infatti, sarà allietata dell’accompagnamento musicale della The Free BAND, il frizzantissimo mega-gruppo bitontino di 19 elementi che si esibirà con trombe e percussioni in un esclusivo concerto dal divertimento assicurato a ritmo di musica funk, balkan e ska.

Appuntamento, dunque, per sabato 15 settembre in piazza Vittorio Emanuele III a Loseto con La Cena della Terra: c’è tempo per le adesioni fino al 7 settembreinviando una mail a cenadellaterra@libero.it.

Ulteriori informazioni le troverete sulla pagina Facebook dell’associazione Cittadini Primi.



Cittadini Primi nasce a Bari come associazione culturale senza fine di lucro, ma prima di tutto Cittadini Primi è un modo di pensare: crediamo in una nuova generazione di cittadini attivi, nelle persone e nella capacità che posseggono tutti di sapersi prendere cura del bene comune.

Vogliamo prenderci cura della nostra città, prestare attenzione alle grandi e alle piccole cose e garantire il mantenimento di una buona qualità di vita per chiunque ci abiti. La città è la casa dei Cittadini Primi, dove l’io diventa noi per costruire una cultura del rispetto dell’altro e del bene comune.

Siamo spinti ad agire dall'impegno e non dalla protesta. Non intendiamo manutenere un bene pubblico né dunque sostituirci a chi è preposto a farlo. Vogliamo, però, fare la nostra parte.

Non ci rassegniamo all'idea che non ci sia più nulla da fare e che “tanto c’è qualcun altro che lo fa al posto mio”. Vogliamo sentirci responsabili e provare a diventare una pluralità di persone che si interessa, conosce, ascolta e opera per il bene della propria città, che pensa in funzione dei bisogni, ascolta ed elabora proposte, agisce negli spazi del cambiamento.